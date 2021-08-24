Lái xế hộp hạng sang vào trạm đổ xăng, tài xế cố ý che biển số rồi có hành động đáng xấu hổ này với nữ nhân viên của trạm

Sau khi đổ xăng xong, tài xế ô tô trắng phóng lên xe đi mất mà không trả tiền cho nữ nhân viên trạm xăng khiến người này phải chạy đuổi theo nhưng không kịp. Con gái nữ nhân viên đổ xăng bị bùng tiền cho biết biển số xe ô tô đã bị che bằng tờ giấy ghi nội dung "đang đi đăng ký".

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