Lái ô tô ‘KHÓC THÉT’ vì hành động quá nhanh quá nguy hiểm của cậu bé khi qua đường, người xem muốn ‘ĐỨNG TIM’

Video ghi lại từ camera hành trình của xe ô tô, video cho thấy cậu bé đang lao qua đường thì giật mình khi thấy ô tô nên dừng lại. Trước tình huống bất ngờ, tài xế ô tô phải giảm tốc độ đồng thời khóc thét lên và mắng cậu bé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lai-o-to-khoc-thet-vi-hanh-dong-qua-nhanh-qua-nguy-hiem-cua-cau-be-khi-qua-duong-nguoi-xem-muon-dung-tim-419743.html