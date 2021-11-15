Lạ lùng người đàn ông ra giữa suối xếp đá rồi căng tấm bạt, dùng 'chổi' quét phía trên nhưng lại nhận về cái kết không thể ngờ

Cách thu hoạch cá mới lạ này của người đàn ông khiến nhiều người hết sức bất ngờ. Chiếc 'chổi' có tác dụng xua đuổi những con cá đang trốn trong các kẽ đá phải bơi ra ngoài. Sau đó chúng bị lùa về chiếc bẫy mà anh đã tạo.

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