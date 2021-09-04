Lạ lùng người đàn ông dùng cây sào như 'GẬY NHƯ Ý’ để khuấy nước sông đang CUỒN CUỘN và thu về chiến lợi phẩm khiến ai cũng bất ngờ

Video ghi lại cảnh một người đàn ông sử dụng một cây sào rất dài để chọc xuống lòng sông Klickitat - là một nhánh của con sông Columbia, Washington, Mỹ. Việc làm này để bắt cá hồi đang bơi ngược dòng đến thượng nguồn để đẻ trứng.

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