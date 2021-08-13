Kỳ lạ cụ bà lưng còng nhặt ve chai, được tặng tiền từ thiện thì lại mắng 'có cho chục triệu cũng không thèm' và thân thế thật sự phía sau

Đoạn clip ghi lại cảnh một bà cụ già cả, lưng còng đi nhặt ve chai ngoài phố. Một người thanh niên xuất hiện có ý biếu cụ 200 nghìn đồng nhưng bị cụ từ chối thẳng với thái độ gắt gỏng. Sau khi video được lan truyền, vài netizen sống gần nhà người này tiết lộ trước kia cụ là giáo viên, giờ vẫn có lương hưu. Cụ không giàu nhưng cũng không nghèo, thường cho tiền những hoàn cảnh khó khăn, còn chuyện nhặt ve chai vốn là vì cụ muốn vệ sinh môi trường mà thôi.

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