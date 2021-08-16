Kinh ngạc khoảnh khắc chúa sơn lâm liều mình cứu người đàn ông khỏi sự tấn công của báo đốm

Một con báo đốm xuất hiện từ phía sau và lao vào tấn công người đàn ông. Tuy nhiên, con hổ lớn đã không để chuyện đó xảy ra. Ngay khi trông thấy ý định của báo, hổ đã lập tức đổi tư thế, phóng ra vồ lấy con vật "đánh lén' và cứu thoát nạn nhân trong tích tắc.

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