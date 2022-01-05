Kinh khủng cảnh tượng hổ mang chúa 'nuốt tươi sống' kỳ đà chỉ trong 'vài nốt nhạc' khiến người xem không dám nhìn đến khúc cuối

Mặc dù sở hữu kích thước to lớn nhưng hổ mang chúa lại rất nhanh nhẹn, khó có loài vật nào có thể thoát được nó. Khó có ai xem hết được cảnh hổ mang chúa nuốt tươi sống kỳ đà chỉ trong vài nốt nhạc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-khung-canh-tuong-ho-mang-chua-nuot-tuoi-song-ky-da-chi-trong-vai-not-nhac-khien-nguoi-xem-khong-dam-nhin-den-khuc-cuoi-444562.html