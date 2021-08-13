Kinh hoàng xe container chở 15 tấn cà chua bị lật giữa đường, biết được lý do ai cũng phẫn nộ

Xe container chở 15 tấn cà chua đang đi trên đường thì bị lạc tay lái, lao lên con lươn rồi sau đó lật nghiêng, trượt dài một đoạn. Khiến người xem phải rớt tim ra ngoài vì cảnh tượng được ghi lại quá kinh hoàng. Vụ việc xảy ra vào ngày 10/3/2020, tại Thái Lan. Khi tài xế đưa cho bạn gái cầm tay lái và ác mộng đã xảy ra ngay sau đó.
Đời Sống 04:51 13/08/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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