Kinh hoàng trước cảnh người mẹ bị hất văng vài mét, con gái may mắn thoát khỏi 'tử thần' chỉ trong gang tấc

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại hầm cao tốc S9 tại thị trấn Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Qua đoạn video, tài xế ô tô màu đen là chị Phong đã bật đèn nhấp nháy cảnh báo trước khi cùng con gái 12 tuổi bước xuống xe.
Đời Sống 12:18 30/09/2021

Minh Thư (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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