Kinh hoàng phát hiện ra 'bộ xương khô' trên nóc nhà, nhóm thanh niên tá hỏa nhận ra 'người nhà' qua bộ đồ bà ba mục rữa

Đoạn clip ghu lại hiện trường phát hiện ra thi thể phân hủy nặng trên mái nhà đang khiến dư luận xôn xao và bàng hoàng. Người quay clip xác định thi thể là phụ nữ, người già và đã mất tích nửa năm.
Đời Sống 16:39 09/08/2021

Phương Di (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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