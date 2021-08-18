Kinh hoàng khoảnh khắc 'loài mèo lớn nhất thế giới' bay lên cắn người giữa đồng vắng

Sự việc kinh hoàng này xảy ra tại vườn quốc gia Kaziranga, Ấn Độ. Một người bảo vệ trong khi đang ngồi trên lưng voi đã bị con hổ Bengal lao ra tấn công, vồ rách áo rồi cắn đứt ngón tay. Rất may người đồng đội đi cùng đã đến ứng cứu nếu không người bảo vệ này sẽ khó mà giữ được mạng sống. Cuối cùng con hổ đã chịu rút lui và bỏ đi.

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