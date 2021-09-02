Kinh hoàng khoảnh khắc cửa sổ tầng 5 rơi trúng đầu người phụ nữ, nhưng phản ứng sau đó của nạn nhân mới thật sự gây chú ý

Hình ảnh ghi lại cho thấy một người phụ nữ đang đứng trên vỉa hè thì bất ngờ bị một cánh cửa sổ từ tầng số 5 của một tòa nhà cao tầng rơi trúng đầu. Vụ việc xảy ra ở khu vực Đường cao tốc Old Dmitrowkiy, thủ đô Moscow của Nga.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-khoanh-khac-cua-so-tang-5-roi-trung-dau-nguoi-phu-nu-nhung-phan-ung-sau-do-cua-nan-nhan-moi-that-su-gay-chu-y-421967.html