Kinh hoàng khoảnh khắc cửa sổ tầng 5 rơi trúng đầu người phụ nữ, nhưng phản ứng sau đó của nạn nhân mới thật sự gây chú ý

Hình ảnh ghi lại cho thấy một người phụ nữ đang đứng trên vỉa hè thì bất ngờ bị một cánh cửa sổ từ tầng số 5 của một tòa nhà cao tầng rơi trúng đầu. Vụ việc xảy ra ở khu vực Đường cao tốc Old Dmitrowkiy, thủ đô Moscow của Nga.
Đời Sống 07:18 02/09/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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