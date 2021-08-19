Kinh hoàng khoảnh khắc container lao xuống rãnh nước, bốc cháy ngùn ngụt, tiếng nổ vang trời, nhiều người lo lắng cho tài xế

Khi đi đến Km70, xe container đang lên dốc thì bất ngờ lao xuống rãnh nước bên đường. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên khiến ca bin bốc cháy ngùn ngụt. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 18/8, trên quốc lộ 70, đoạn qua huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
Đời Sống 17:10 19/08/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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