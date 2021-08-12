Kinh hoàng khoảnh khắc cậu bé bị chó Pitbull cắn đến lê lết trên đường và phản ứng của người dân xung quanh

Sự việc xảy ra tại quận Jalandhar, bang Punjab, miền bắc Ấn Độ. Một cậu bé 15 tuổi khi đang trên đường đi xe đạp về nhà thì bị một con chó Pitbull lao vào cắn vào chân. Cậu bé cô vùng vẫy đến mức bò lê trên mặt đường nhưng vẫn không thể thoát khỏi con vật. Người dân xung quanh đã dùng dùng đồ vật như gậy thùng nhựa đánh vào con chó nhưng bất thành.

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