Kinh hoàng khoảnh khắc cá sấu 'phát điên' tấn công cô gái dã man ngay trước mắt lũ trẻ và cái kết

Câu chuyện xảy ra tại một trung tâm bò sát tại Mỹ. Nữ nhân viên đã mở chuồng cho cá sấu ăn trước sự chứng kiến của rất nhiều trẻ con. Tuy nhiên, con cá sâu đã trở nên hung tợn và tấn công cô. Rất may, một người đàn ông là khách tham qua đã kịp thời lao đến cứu cô gái. Sau sự việc, trung tâm đã gửi lời cảm ơn về sự dũng cảm của vị khách này.

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