Kinh hoàng khoảnh khắc bếp ga phát nổ, làm chấn động cả căn phòng trong khi 2 nạn nhân có mặt bên trong

Đoạn clip ghi lại cảnh một cặp đôi đang nấu ăn trong bếp. Khi người đàn ông vừa vặn nhỏ lửa thì bếp ga đột nhiên phát nổ làm chấn động cả căn phòng. Được biết, cả hai sau đó đã tới bệnh viện thăm khám và điều trị. Người chồng bị bỏng ở chân, trong khi người phụ nữ bị bỏng ở cánh tay phải và mặt. Sự việc xảy ra ngày 31/7, ở tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan.

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