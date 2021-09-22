Kinh hoàng bức tường liên tục chảy ra 'máu' đỏ, gia chủ cầu cứu chuyên gia thì biết được sự thật phía sau

Bức tường cạnh giường ngủ của một người đàn ông đột nhiên chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu. Dù người này đã dùng khăn giấy thấm nhưng mãi vẫn không hết, "máu đỏ" cứ liên tục chảy ra.Trước tình hình trên, chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng đã đến xem và giải thích hiện tượng này.
Đời Sống 09:10 22/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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