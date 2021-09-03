Khu rừng sinh thái độc dưới đáy đại dương dài 1.200km ở Nam Phi, điều bất ngờ đang chờ đón bạn khám phá

Great African Sea Forest, khu rừng tảo bẹ có hệ sinh thái độc đáo, được biết đến rộng rãi sau khi tác phẩm 'My Octopus Teacher' đoạt giải Oscar cho phim tài liệu hay nhất. Khu rừng này khiến nhiều người cảm thấy mãn nhãn khi khung cảnh quá kì diệu cùng với đó là các loài sinh vật dưới đại dương.

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