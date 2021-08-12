Không hổ danh là cô gái ‘quyến rũ nhất thế giới’, nữ diễn viên xinh đẹp khiến triệu trái tim ngẩn ngơ trước nhan sắc đỉnh cao và body nóng bỏng

Jennifer Lawrence, một trong những nữ diễn viên có mức cát xê cao nhất Hollywood. Cô gái sinh năm 1990 này 4 lần được đề cử cho giải Academy và trở thành gương mặt đại diện cho các nhãn hàng cao cấp.

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