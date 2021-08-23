Không đeo khẩu trang lại ngang nhiên giật điện thoại cán bộ chốt kiểm dịch, người phụ nữ khiến dân tình phẫn nộ

Do không đeo khẩu trang nên người phụ nữ bị cán bộ chốt kiểm dịch yêu cầu dừng xe. Nhưng người phụ nữ tỏ thái độ không hợp tác, khi thấy cán bộ cầm điện thoại ghi hình người này ngay lập tức giật luôn chiếc điện thoại.

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