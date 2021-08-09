Không biết có 'gây thù chuốc oán' với vị đại gia đang lái xe không mà anh chàng 'số nhọ' này bất ngờ bị xế hộp 'húc' gãy cả chân

Một người đàn ông đang đứng ra hiệu cho một chiếc sedan màu bạc tiến vào bãi đỗ xe. Sau khi đánh lái vòng vào, tài xế nhấn gà từ từ rồi di chuyển vào chỗ đỗ. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau đó, chiếc xe bất ngờ phóng vọt về phía trước, đâm trúng vào chân người đàn ông.

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