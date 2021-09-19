Khoảnh khắc 'thót tim' ra ngoài xe đầu kéo lật, tài xế bị kẹt giữa lốc xoáy mù trời ở Pennsylvania, Mỹ

Trong điều kiện thời tiết mưa bão, chiếc xe đầu kéo di chuyển chậm trên đường, nhưng khi đến gần một ngã tư thì cơn bão mạnh thêm. Theo hình ảnh từ camera, do mưa lớn, người lái không thể quan sát được khoảng cách từ 5 – 10 mét đằng trước kính chắn gió.

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