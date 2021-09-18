Khoảnh khắc 'rớt tim' ra ngoài khi cá mập bất ngờ lao qua lồng sắt ở bên trong có thợ lặn

Con cá mập trắng bất ngờ xuất hiện trước sự chứng kiến của nhiều người trên thuyền. Sinh vật khổng lồ lao tới hướng về miếng mồi treo ở trên tàu, nước bắn ra xung quanh trắng xóa. Nhưng sau đó, nó đâm vào xung quanh, đập xuyên qua chiếc lồng bằng thép dùng để chống cá mập.
Đời Sống 18:00 18/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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