Khoảnh khắc có 1-0-2 khi cáo nhỏ đối đầu với 'vị vua bầu trời' để bảo vệ 'bữa tối' và nhận về cái kết cay đắng

Các nhiếp ảnh gia đã ghi lại khoảnh khắc kịch tính hy hữu khi con cáo đỏ chiến đấu quyết liệt với đại bàng để giành lại con mồi của mình, Con cáo bị kéo lên ở độ cao 6m và vẫn ngậm "bữa tối" trong miệng. Tuy nhiên, lát sau nó đã thu cuộc và bị đại bàng vứt xuống đất. Được biết, con cáo không bị thương và rất nhanh sau đó đã trở về với đồng loại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoanh-khac-co-1-0-2-khi-cao-nho-doi-dau-voi-vi-vua-bau-troi-de-bao-ve-bua-toi-va-nhan-ve-cai-ket-cay-dang-418026.html