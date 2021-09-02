Khi ‘mẹ thiên nhiên nổi giận’ RÙNG MÌNH chứng kiến khoảnh khắc sét đánh liên tiếp 11 lần vào cột đèn cao áp, quá đáng sợ

Đoạn video ghi lại tại thành phố Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào ngày 31/8 vừa qua. Cảnh tượng hy hữu này được một người đàn ông sống gần đó quay lại, tia sét này đã đánh liên tiếp 11 lần vào cột đèn cao áp.
Đời Sống 08:14 02/09/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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