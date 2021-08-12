Khi ‘mẹ thiên nhiên’ NỔI GIẬN gây lũ quét kinh hoàng CUỐN PHĂNG cây cầu lớn trong ‘một nốt nhạc’ , hàng nghìn người bị cô lập

Hình ảnh được ghi lại cho thấy dòng nước lũ ập tới, tràn qua một cây cầu ở quận Đào Nguyên thuộc thành phố Cao Hùng, miền nam Đài Loan. Không lâu sau, cây cầu đã bị nước lũ cuốn phăng khiến một số khu vực bị cô lập.

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