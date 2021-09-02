Khám phá siêu công viên giải trí lớn nhất thế giới tại Bắc Kinh, Trung Quốc 'ăn đứt' Disneyland của Mỹ

Ngày 1/9, Universal Studios sẽ khai trương tổ hợp công viên giải trí lớn nhất thế giới tại Bắc Kinh, Trung Quốc với tổng kinh phí xây dựng lên tới 7.7 tỷ USD. Tất cả cơ sở vật chất ở khu vui chơi này đều được chuẩn bị kỹ lưỡng tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn dù là nhỏ nhất.
Đời Sống 09:20 02/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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