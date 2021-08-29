Khám phá bí mật về loài ‘QUÁI VẬT’ đại dương, kẻ săn mồi nguy hiểm sống cùng thời với KHỦNG LONG, không bị tuyệt chủng mà vẫn âm thầm tồn tại dưới biển cho tới ngày nay

Cá mập trắng (Carcharodon carcharias) còn được gọi là cá mập trắng khổng lồ, có thể được tìm thấy ở tất cả các đại dương lớn. Chúng là những thợ săn tuyệt vời được trang bị cơ bắp mạnh mẽ, thị lực tốt và khứu giác nhạy bén.
Đời Sống 19:30 29/08/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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