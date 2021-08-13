Khách Tây "thổi hồn" phở truyền thống Việt Nam thành món cocktail mang hương vị mới lạ, nhìn thành quả ai cũng choáng váng

Không chỉ là món ăn nổi tiếng ở Việt Nam, phở còn được du khách nước ngoài thổi hồn vào nhiều loại cocktail mang hương vị mạnh mẽ, tươi mát. Khiến nhiều người vừa cảm thấy quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khach-tay-thoi-hon-pho-truyen-thong-viet-nam-thanh-mon-cocktail-mang-huong-vi-moi-la-nhin-thanh-qua-ai-cung-choang-vang-417638.html