Khách mời TÁI MẶT khi thấy cô dâu cầm kiếm ‘ĐI ĐƯỜNG QUYỀN’ trong lễ cưới, nhưng sự thật lại khiến mọi người bật cười và thích thú

Trong đám cưới của mình, cô dâu Veronika Grigoryan (26 tuổi, Nga) ở thành phố Dostov-in-Don, Nga đã gây bất ngờ với chú rể Vaagn Grigoryan và khách mời khi có màn múa kiếm điêu luyện.

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