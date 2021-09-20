Khả năng đặc biệt của loài động vật có khả năng 'kháng độc' tuyệt diệu khi đối đầu với dòng họ nhà rắn

Các nhà khoa học đang nghiên cứu khả năng đặc biệt của loài động vật này nhằm tìm ra chất chống nọc rắn tự nhiên. Lửng mật là loài động vật ăn thịt và ít bị săn trong tự nhiên vì lớp da dày của nó và khả năng phòng vệ cực kì cao.

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