Hot girl siêu vòng ba kích thước khủng 105cm, chia sẻ bí quyết để sở hữu thân hình nóng bỏng ‘vạn người mê’

Nữ Gymer kiêm HLV thể hình cá nhân Phạm Ngọc Mỹ gây thu hút với body nóng bỏng, nhất là vòng 3 siêu khủng 105cm. Cô nàng sẽ chia sẻ những bài tập thích hợp cho những người mới trở lại phòng Gym sau nhiều tháng giãn xã hội.
Đời Sống 07:45 18/11/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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