Hot girl Hà Thành khoe clip 'ướt át' trên MXH nhưng netizen chỉ chú ý đến chi tiết lạ trên mông

Hot girl Lê Phương Anh khoe clip vui đùa trên biển trong một chuyến du lịch. Bên cạnh những lời khen cho nhan sắc, nhiều người cũng không quên nhận xét về hình xăm trên mông của cô nàng. Một số cư dân mạng cho rằng chính filter của video đã khiến nó trông như hình dán nhưng vẫn rất đẹp và sexy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-girl-ha-thanh-khoe-clip-uot-at-tren-mxh-nhung-netizen-chi-chu-y-den-chi-tiet-la-tren-mong-417966.html