Hồi hộp đến nghẹt thở quá trình giải cứu gia đình bị mắc kẹt trên NÓC NHÀ giữa dòng nước lũ CUỒN CUỘN

Đoạn video được ghi lại vào hôm 11/8 vừa qua, tại một vùng núi tỉnh Chiang Rai, miền bắc Thái lan. Khi mọi người trong gia đình đang ngủ thì một trận lũ quét bất ngờ ập xuống, cô lập cả ngôi nhà. Họ đã phải leo lên nóc nhà chờ cứu hộ.

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