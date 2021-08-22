Hồi hộp đến NGHẸT THỞ nhìn người dân hợp sức giải cứu 2 bé gái thoát khỏi căn hộ đang bốc cháy DỮ DỘI ở tầng 3

Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 5/8 vừa qua ở tại thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đoạn clip cho thấy 6 người đàn ông đang bám bên ngoài các chuồng sắt của một tòa chung cư để giải cứu 2 bé gái bị mắc kẹt trong một căn hộ tầng 3 đang bốc cháy.

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