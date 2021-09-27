Hồi hộp đến nghẹt thở giây phút khám phá ‘Giếng Địa ngục’ chưa từng ai dám xuống đáy vì gắn liền với những truyền thuyết rùng rợn

"Giếng Địa ngục" ở Yemen được người dân địa phương xem đó như một địa điểm ghê rợn và xa lánh. Bởi chưa từng ai dám xuống đáy giếng vì gắn liền với những truyền thuyết rùng rợn, được người dân bản địa gọi là "Giếng Địa ngục".

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