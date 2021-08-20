Hoảng hồn khi thấy sư tử tung tăng đi dạo trên phố, té ngửa khi biết nguyên nhân

Cụ thể, một con sư tử được phát hiện đang đi dạo quanh các con đường ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Việc con sư tử xuất hiện giữa phố đã khiến cho nhiều người dân hoảng sợ. Một số người đã chụp ảnh và quay lại clip về sự xuất hiện của con sư tử trước khi nó bị tóm gọn và đưa về nhà chủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoang-hon-khi-thay-su-tu-tung-tang-di-dao-tren-pho-te-ngua-khi-biet-nguyen-nhan-419228.html