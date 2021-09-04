Hoảng hồn cây 60m bất ngờ đổ ập xuống ô tô đang đi trên đường, cặp đôi hú vía may mắn thoát chết trước tử thần

Theo đó, khi cặp đôi này đang lái xe qua rừng quốc gia Sequoia, California, Mỹ thì một cây cao 60m mọc bên đường đột ngột đổ ập xuống. Sự việc xảy ra hoàn toàn bất ngờ trong lúc chiếc xe đang bon bon trên con đường phẳng lì, hai bên là những hàng cây cao, xanh tốt.
Đời Sống 00:09 04/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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