Hồ nước có màu hồng tuyệt đẹp ở Ukraine được mệnh danh là 'biển chết' nhưng hằng năm du khách vẫn 'nườm nượp' kéo đến check-in, lý do tại sao?

Sự kết hợp giữa độ mặn cao cùng tảo và vi khuẩn đã khiến nước hồ Lemuria có màu hồng tuyệt đẹp. Điểm đến ở Ukraine này thu hút du khách khắp trong và ngoài nước. Các anh chàng, cô nàng muốn sống ảo thì không nên bỏ qua địa điểm này.
Đời Sống 08:04 05/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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