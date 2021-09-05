Hồ nước có màu hồng tuyệt đẹp ở Ukraine được mệnh danh là 'biển chết' nhưng hằng năm du khách vẫn 'nườm nượp' kéo đến check-in, lý do tại sao?

Sự kết hợp giữa độ mặn cao cùng tảo và vi khuẩn đã khiến nước hồ Lemuria có màu hồng tuyệt đẹp. Điểm đến ở Ukraine này thu hút du khách khắp trong và ngoài nước. Các anh chàng, cô nàng muốn sống ảo thì không nên bỏ qua địa điểm này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-nuoc-co-mau-hong-tuyet-dep-o-ukraine-duoc-menh-danh-la-bien-chet-nhung-hang-nam-du-khach-van-nuom-nuop-keo-den-check-in-ly-do-tai-sao-422503.html