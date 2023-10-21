Hổ dữ lang thang trong làng tìm thức ăn gây hoang mang, cảnh tượng vây bắt khiến ai cũng rùng mình

Video ghi lại cảnh tượng người dân ở Pilibhit, Uttar Pradesh, Ấn Độ vây bắt hổ dữ vào ngày 17/10 vừa qua. Theo đó, con hổ cái đã lang thang trong làm 2 tuần tìm thức ăn trước khi bị bắt. Nó được đưa vào Khu bảo tồn hổ Pilibhit, nơi nó sẽ được theo dõi và bảo vệ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-du-lang-thang-trong-lang-tim-thuc-an-gay-hoang-mang-canh-tuong-vay-bat-khien-ai-cung-rung-minh-625532.html