Hổ dữ lang thang trong làng tìm thức ăn gây hoang mang, cảnh tượng vây bắt khiến ai cũng rùng mình

Video ghi lại cảnh tượng người dân ở Pilibhit, Uttar Pradesh, Ấn Độ vây bắt hổ dữ vào ngày 17/10 vừa qua. Theo đó, con hổ cái đã lang thang trong làm 2 tuần tìm thức ăn trước khi bị bắt. Nó được đưa vào Khu bảo tồn hổ Pilibhit, nơi nó sẽ được theo dõi và bảo vệ.
Đời Sống 09:49 21/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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