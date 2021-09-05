Hé lộ sự thật gây sốc về cậu bé ra đường mùa giãn cách, nghẹn ngào khai báo với công an rằng: 'Mẹ con mất rồi'

Một cậu bé ra đường lúc giãn cách xã hội bị cán bộ trực chốt tại phường Trung Kiên (Cần Thơ) giữ lại. Cậu bé mếu máu cho biết mua đồ giúp bà vì mẹ đã mất khiến nhiều người thương cảm. Tuy nhiên, ngay sau đó, một nhóm người đã tìm đến nhà cậu bé và biết được rằng cậu vẫn đang sống với mẹ, gia đình khá đông và hạnh phúc. Nhiều netizen để lại bình luận thông cảm vì cậu bé còn nhỏ và mừng cho em khi không bất hạnh như đã kể.

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