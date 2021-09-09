Hành trình di cư của 65 triệu con cua đỏ, tạo thành tấm thảm đỏ rực ra biển để thực hiện giao phối và đẻ trứng

Vào mỗi đợt di cư khoảng 65 triệu con cua sẽ tạo thành tấm thảm đỏ rực trong hành trình ra biển để thực hiện giao phối và đẻ trứng. Cảnh tượng trở nên hãi hùng khiến nhiều người lần đầu nhìn thấy cũng phải 'mắt chữ A miệng O'.
Đời Sống 08:00 09/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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