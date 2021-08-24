Hàng nghìn người tụ tập bất ngờ thấy 2 ống khói cao gần 200m bị đánh sập trong nháy mắt, cảnh tượng rùng mình

Hình ảnh người dân tụ tập trên một con phố ở West Yorkshire, Anh vào ngày 22/8 để xem phá dỡ tàn tích của một nhà máy điện bằng một vụ nổ có kiểm soát. Hai ống khói cao gần 200m và một nhà lò hơi của nhà máy điện Ferrybridge C đã bị đánh sập ngay trong phút chốc.
Đời Sống 10:43 24/08/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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