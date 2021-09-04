Hang băng 3 triệu năm ở Trung Quốc không tan dù giữa mùa hề nhiệt độ cao ngất ngưỡng, lý do vì...

Hang băng nằm trong lòng dãy Lư Nha ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc trở nên đặc biệt và nổi tiếng vì không tan ngay cả giữa ngày hè nóng nực. Du khách đến nơi đâu đều muốn được trải nghiệm và lưu giữ những bức hình mỹ cảnh cùng gia đình, bạn bè,...

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