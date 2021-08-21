'Ham hố' mặc bikini tiết kiệm vải, nữ MC lao ra biển rồi gặp sự cố 'trơn tụt' ngay trên sóng truyền hình

Sau khi chấp nhận lời thách thức của các đồng nghiệp, nữ MC ở Chile đã đã cởi chiếc váy màu xanh trên bờ biển và chạy về phía những con sóng. Tuy nhiên, do sóng đánh quá mạnh nên phần áo của cô bị tụt hẳn xuống phía dưới trong sự ngỡ ngàng của khán giả xem đài.
Đời Sống 06:15 21/08/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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