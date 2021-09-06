Hai tên trộm phối hợp cực ăn ý lấy cắp cây đào nhà dân, mọi hành vi chỉ thực hiện trong 'nháy mắt'

Đoạn video ghi lại cảnh hai tên trộm dùng xe kéo tự chế, tấp vào trước cửa một ngôi nhà, sau đó lấy hai chậu đào đặt lên xe rồi lái xe bỏ đi. Tất cẩ đều được ghi lại ở camera, nhiều người cho rằng chúng rất chuyên nghiệp và ra tay cũng rất gọn lẹ.
Đời Sống 16:10 06/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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