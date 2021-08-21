Hai người thợ săn giật mình khi phát hiện rắn đuôi chuông trong nhà hoang nhưng hành động 'TỰ SÁT' gây sốc khiến ai cũng HOANG MAN và khó hiểu

Hai người thợ săn đã bất ngờ phát hiện ra một con rắn đuôi chuông trong một ngôi nhà gỗ. Khi phát hiện nguy hiểm nó đã rung đuôi phát ra tiếng kêu đe dọa đối thủ. Nhưng ngay sau đó con rắn lại tự cắn ngập hai răng nanh và tiêm nọc vào cơ thể mình và lăn ra chết.
Đời Sống 08:03 21/08/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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