Hai mẹ con bị kéo dưới gầm xe lửa nhưng không có ai cứu giúp, cho đến khi một cảnh sát xuất hiện thì đã quá muộn

Do trượt chân khi bước xuống sân ga, một phụ nữ ôm con nhỏ đã bị kéo lê và lọt xuống gầm xe lửa. Vụ việc xảy ra lúc 16h ngày 2/9 tại nhà ga xe lửa Jamalpur, Ấn Độ. Thế nhưng, những người chứng kiến sự việc trên lại không hề chạy đến giúp đỡ, người phụ nữ và con nhỏ may mắn đã có một cảnh sát đến cứu giúp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-me-con-bi-keo-duoi-gam-xe-lua-nhung-khong-co-ai-cuu-giup-cho-den-khi-mot-canh-sat-xuat-hien-thi-da-qua-muon-422776.html