Hai con sư tử trẻ hung hãn cắn xé 'vị vua' già để chiếm lãnh thổ và cái kết cho hai kẻ không biết tự lượng sức mình

Sư tử đực già không thể làm ngơ trước những kẻ khiêu chiến, niềm kiêu hãnh của một vị vua không cho phép nó sợ hãi dù thực lực của hai bên đã quá rõ ràng. Với sức trẻ, hai con sư tử đực đã khiến sư tử già trọng thương và chiến thắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-con-su-tu-tre-hung-han-can-xe-vi-vua-gia-de-chiem-lanh-tho-va-cai-ket-cho-hai-ke-khong-biet-tu-luong-suc-minh-433301.html