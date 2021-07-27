Gục ngã trước nhan sắc QUYẾN RŨ và sự ĐÁNG YÊU của hot TikTok có lượng theo dõi KHỦNG nhất Việt Nam

Nàng hot TikTok tên thật là Nguyễn Thị Diệu Linh nhưng được biết đến với tên thân mật là Linh Barbie. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi rói và cuốn hút. Linh Barbie là người Việt đầu tiên sở hữu tài khoản Tiktok có 16.2 triệu lượt theo dõi.
Đời Sống 08:05 27/07/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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